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Maisons avec garage à vendre en Svishtov, Bulgarie

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1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Alekovo, Bulgarie
Maison 3 chambres
Alekovo, Bulgarie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Nombre d'étages 1
Nous sommes heureux d'offrir cette maison de 3 chambres avec un jardin ensoleillé et fertile…
$19,460
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Agence
IBG REAL ESTATES LTD
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Svishtov, Bulgarie

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Luxe
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