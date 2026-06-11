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Penthouses avec terrasse à vendre en Sveti Vlas, Bulgarie

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Penthouse 2 chambres dans Sveti Vlas, Bulgarie
Penthouse 2 chambres
Sveti Vlas, Bulgarie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Sol 8/8
👑 Penthouse à l'étage supérieur avec le panorama de la mer: Grandiose appartement de quatre …
$346,536
T.V.A.
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Bulgarian Expert
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