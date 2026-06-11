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avec terrasse Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Sveti Vlas, Bulgarie

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3 propriétés total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Sveti Vlas, Bulgarie
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Sveti Vlas, Bulgarie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 112 m²
Sol 6/7
🏛️ Luxe à deux longueurs avec vue sur la mer et montagnes: Mesonet exclusif à Villa Florence…
$319,790
T.V.A.
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Bulgarian Expert
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English, Русский, Български
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Sveti Vlas, Bulgarie
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Sveti Vlas, Bulgarie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 192 m²
Sol 2/5
🏛️ Le style de la porte et le silence du jardin intérieur : une mezzanine exclusive de deux …
$348,448
T.V.A.
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Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Sveti Vlas, Bulgarie
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Sveti Vlas, Bulgarie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 2
ANTONIA: Superbe appartement de deux niveaux avec d'énormes terrasses!Nous portons à votre a…
$121,364
T.V.A.
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