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avec garage Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Sveti Vlas, Bulgarie

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Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres dans Sveti Vlas, Bulgarie
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres
Sveti Vlas, Bulgarie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 430 m²
Sol 3
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$669,437
T.V.A.
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