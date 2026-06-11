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Maisons avec terrasse à vendre en Sveti Vlas, Bulgarie

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2 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Sveti Vlas, Bulgarie
Maison 3 chambres
Sveti Vlas, Bulgarie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 151 m²
Nombre d'étages 2
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Maison 3 chambres dans Sveti Vlas, Bulgarie
Maison 3 chambres
Sveti Vlas, Bulgarie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 170 m²
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$319,790
T.V.A.
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