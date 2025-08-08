Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Bulgarie
  3. Sveti Vlas
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Maisons à vendre en Sveti Vlas, Bulgarie

1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Sveti Vlas, Bulgarie
Villa 3 chambres
Sveti Vlas, Bulgarie
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Nombre d'étages 2
Nous vous proposons une luxueuse maison individuelle de deux étages avec VUE FRONTALE SUR LA…
$623,661
Agence
GINY DOM
Langues
English, Русский, Français, Български
