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Hôtels à vendre en Municipalité de Soungourlare, Bulgarie

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1 propriété total trouvé
Hôtel 108 m² dans Lozarevo, Bulgarie
Hôtel 108 m²
Lozarevo, Bulgarie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 108 m²
Description de l'objet: Le village de Lozarevo est une communauté animée et bien connectée a…
$131,926
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Agence
Nils Ott Real Estates
Langues
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