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Propriétées résidentielles à vendre en Stambolovo, Bulgarie

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1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Tankovo, Bulgarie
Appartement 2 chambres
Tankovo, Bulgarie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 76 m²
Description de l'objet: L'appartement de trois pièces est situé dans le complexe résidentiel…
$76,226
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Agence
Nils Ott Real Estates
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Stambolovo, Bulgarie

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