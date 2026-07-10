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Maisons de ville à vendre en Oblast de Sofia-ville, Bulgarie

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Maison de ville dans Sofia, Bulgarie
Maison de ville
Sofia, Bulgarie
$987,176
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
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Caractéristiques des propriétés en Oblast de Sofia-ville, Bulgarie

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