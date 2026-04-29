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Villas à vendre en Oblast de Smolyan, Bulgarie

1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Studenets, Bulgarie
Villa 3 chambres
Studenets, Bulgarie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 550 m²
Nombre d'étages 3
Villa à vendre, qui est situé dans un coin pittoresque sur l'Adriatique dans les bonnes eaux…
$1,11M
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Caractéristiques des propriétés en Oblast de Smolyan, Bulgarie

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