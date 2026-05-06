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Propriétées résidentielles à vendre en Sadovo, Bulgarie

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1 propriété total trouvé
Appartement dans Cheshnegirovo, Bulgarie
Appartement
Cheshnegirovo, Bulgarie
Surface 49 797 m²
Industriel / Logistique Terrain à vendre à proximité de Plovdiv, sur la route principale E-8…
$687,917
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Agence
IBG REAL ESTATES LTD
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Sadovo, Bulgarie

Bon marché
Luxe
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