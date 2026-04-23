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Hôtels à vendre en Oblast de Roussé, Bulgarie

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1 propriété total trouvé
Hôtel 150 m² dans Byala, Bulgarie
Hôtel 150 m²
Byala, Bulgarie
Surface 150 m²
Description de l'objet: A vendre est une maison individuelle de deux étages nouvellement con…
$296,819
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Agence
Nils Ott Real Estates
Langues
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