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Hôtels à vendre en Oblast de Razgrad, Bulgarie

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1 propriété total trouvé
Hôtel 91 m² dans Zavet, Bulgarie
Hôtel 91 m²
Zavet, Bulgarie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 91 m²
Description de l'objet: Cette maison est le choix idéal pour quiconque cherche une maison co…
$62,429
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Agence
Nils Ott Real Estates
Langues
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