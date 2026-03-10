Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Bulgarie
  3. Primorski
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville

Maisons de ville à vendre en Primorski, Bulgarie

1 propriété total trouvé
Maison de ville 2 chambres dans Varna, Bulgarie
Maison de ville 2 chambres
Varna, Bulgarie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Sol 2/2
Nouveaux appartements et villas à VARNA du meilleur développeur !!200 - 600 m de la plage !P…
$82,000
Agence
Your Invest Home
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Italiano
