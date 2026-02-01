Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bulgarie
  3. Primorski
  4. Résidentiel
  5. Studio

Studios à vendre en Primorski, Bulgarie

1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Varna, Bulgarie
Studio 1 chambre
Varna, Bulgarie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 2/5
Offre directe du développeur — Pas de frais supplémentairesHills est un complexe résidentiel…
Prix ​​sur demande
Agence
Hotel Invest
Langues
English, Русский, Français
Caractéristiques des propriétés en Primorski, Bulgarie

Bon marché
Luxe
