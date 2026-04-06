Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bulgarie
  3. Primorski
  4. Location longue durée
  5. Appartement

Loyer mensuel de appartements en Primorski, Bulgarie

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Varna, Bulgarie
Appartement 2 chambres
Varna, Bulgarie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 95 m²
Sol 3/5
🔥 Locations🔥 3 pièces avec un sol chaud et vue sur la mer! Avec 2 chambres à 100 m de la pla…
$1,160
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Bulgarian Expert
Langues
Русский
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller