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Appartements Piscine à vendre en Primorski, Bulgarie

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1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Varna, Bulgarie
Appartement 2 chambres
Varna, Bulgarie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Sol 4/4
🏰 Queen's Space à Sunny Fort : 130 M2 et Sud SoleilNous offrons à la vente un appartement un…
$121,010
T.V.A.
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Agence
Bulgarian Expert
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Primorski, Bulgarie

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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