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Vue sur la mer Appartements à vendre en Primorski, Bulgarie

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Appartement 2 chambres dans Varna, Bulgarie
Appartement 2 chambres
Varna, Bulgarie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 112 m²
Sol 3/5
CONSTRUCTION NEUVE DE LUXE ! IMMEUBLE DE PRESTIGE ! VUE MER IMPRENABLE ! Nouvel immeuble …
$306,059
T.V.A.
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Caractéristiques des propriétés en Primorski, Bulgarie

avec Jardin
avec Terrasse
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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