Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bulgarie
  3. Opan
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Opan, Bulgarie

1 propriété total trouvé
Maison 8 chambres dans Byal Izvor, Bulgarie
UP UP
Maison 8 chambres
Byal Izvor, Bulgarie
Nombre de pièces 12
Chambres 8
Nombre de salles de bains 5
Surface 4 800 m²
Nombre d'étages 4
Maison d'hôtes à vendre en Bulgarie – Entreprise de tourisme établieExploitation pendant 6 a…
$871,967
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
English
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Opan, Bulgarie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller