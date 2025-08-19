Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements avec jardin à vendre en Obzor, Bulgarie

4 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Obzor, Bulgarie
Appartement 2 chambres
Obzor, Bulgarie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 112 m²
Sol 1/4
Nous vous proposons un spacieux appartement non meublé de trois chambres dans la résidence S…
$82,731
Appartement 2 chambres dans Obzor, Bulgarie
Appartement 2 chambres
Obzor, Bulgarie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 87 m²
Sol 2/4
Nous proposons un appartement meublé de deux chambres dans la résidence South Beach, à Obzor…
$120,527
Appartement 1 chambre dans Obzor, Bulgarie
Appartement 1 chambre
Obzor, Bulgarie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 73 m²
Sol 2/4
Nous proposons un appartement meublé d'une chambre dans la résidence South Beach, à Obzor. …
$91,858
Tut TravelTut Travel
Appartement 1 chambre dans Obzor, Bulgarie
Appartement 1 chambre
Obzor, Bulgarie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 71 m²
Sol 3/4
Nous vous proposons un spacieux appartement T2 non meublé dans la résidence South Beach, à O…
$64,944
