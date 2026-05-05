Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bulgarie
  3. Municipalité de Nessebar
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Terrasse

Villas avec terrasse à vendre en Municipalité de Nessebar, Bulgarie

;
1 propriété total trouvé
Villa 5 chambres dans Kocharitsa, Bulgarie
Villa 5 chambres
Kocharitsa, Bulgarie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 262 m²
Nombre d'étages 3
🏡 Description du bien Nous proposons à la vente une villa exclusive de deux étages avec p…
$468,109
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Nils Ott Real Estates
Langues
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Nessebar, Bulgarie

avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller