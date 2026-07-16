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Vue sur la mer Chalets à vendre en Municipalité de Nessebar, Bulgarie

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1 propriété total trouvé
Chalet 4 chambres dans Kocharitsa, Bulgarie
UP UP
Chalet 4 chambres
Kocharitsa, Bulgarie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Nombre d'étages 2
Exclusivité!!! Nouvelles maisons sur les technologies Fakhwerk, avec une vue panoramique sur…
$262,966
T.V.A.
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Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Nessebar, Bulgarie

avec Vue sur la montagne
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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