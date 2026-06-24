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Maisons à vendre en Municipalité de Malko Tarnovo, Bulgarie

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1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Kalovo, Bulgarie
Maison 2 chambres
Kalovo, Bulgarie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 60 m²
Sol 1/1
Numéro d'identification: 34195394Nous vous proposons une maison à vendre dans le village de …
$45,506
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Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Malko Tarnovo, Bulgarie

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