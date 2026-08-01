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Hôtels à vendre en Municipalité de Karnobat, Bulgarie

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propriété commerciale
4
1 propriété total trouvé
Hôtel 86 m² dans Sokolovo, Bulgarie
Hôtel 86 m²
Sokolovo, Bulgarie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 86 m²
Description de l'objet: Le village de Sokolovo est situé à seulement 7 km de Balchik, à envi…
$163,560
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Agence
Nils Ott Real Estates
Langues
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