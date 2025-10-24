Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements avec jardin à vendre en Kablechkovo, Bulgarie

Appartement 2 chambres dans Kablechkovo, Bulgarie
Appartement 2 chambres
Kablechkovo, Bulgarie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 87 m²
Sol 4/5
Nous vous proposons un spacieux appartement meublé de trois chambres dans la résidence « The…
$77,749
Agence
GINY DOM
Langues
English, Русский, Français, Български
