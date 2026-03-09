Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bulgarie
  3. Glavinitsa
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Glavinitsa, Bulgarie

1 propriété total trouvé
Maison 1 chambre dans Stefan Karadja, Bulgarie
Maison 1 chambre
Stefan Karadja, Bulgarie
Nombre de pièces 4
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 150 m²
Nombre d'étages 2
Située au bord d'un petit village paisible, cette maison de deux étages bien entretenue offr…
$24,384
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
IBG REAL ESTATES LTD
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Български
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Glavinitsa, Bulgarie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller