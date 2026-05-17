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Bungalows à vendre en General Toshevo, Bulgarie

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2 propriétés total trouvé
Bungalow 2 chambres dans Malina, Bulgarie
Bungalow 2 chambres
Malina, Bulgarie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Description de l'objet: A vendre est un charmant bungalow non meublé avec deux chambres, sit…
$79,107
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Nils Ott Real Estates
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Bungalow 3 chambres dans Malina, Bulgarie
Bungalow 3 chambres
Malina, Bulgarie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 115 m²
Description de l'objet: Situé au calme, bungalow modernisé avec une grande propriété, maison…
$147,589
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Caractéristiques des propriétés en General Toshevo, Bulgarie

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