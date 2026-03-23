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Propriétées résidentielles à vendre en Elin Pelin, Bulgarie

1 propriété total trouvé
Maison 6 chambres dans Novi han, Bulgarie
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Maison 6 chambres
Novi han, Bulgarie
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 500 m²
Nombre d'étages 2
Maison à vendre: Novi Han, Pobit Kamak, Région de Sofia (Direct du propriétaire)Maison jumel…
$580,846
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