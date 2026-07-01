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Immobilier commercial en Dolni Chiflik, Bulgarie

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1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 14 121 m² dans Novo Oriahovo, Bulgarie
Propriété commerciale 14 121 m²
Novo Oriahovo, Bulgarie
Surface 14 121 m²
Numéro 34242584Prix: 863 132 eurosPopulation: Shkorpilovtsi, région de VarnaSurface totale :…
$981,937
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