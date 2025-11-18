Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bulgarie
  3. Oblast de Dobritch
  4. Location longue durée
  5. Maison

Loyer mensuel de Maisons en Oblast de Dobritch, Bulgarie

1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Bejanovo, Bulgarie
Maison 2 chambres
Bejanovo, Bulgarie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Nombre d'étages 2
$567
par mois
