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Demeures à vendre en Oblast de Bourgas, Bulgarie

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Manoir 2 chambres dans Nessebar, Bulgarie
Manoir 2 chambres
Nessebar, Bulgarie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
$135,026
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Caractéristiques des propriétés en Oblast de Bourgas, Bulgarie

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