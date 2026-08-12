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Chalets à vendre en Oblast de Bourgas, Bulgarie

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1 propriété total trouvé
Chalet 2 chambres dans Pomorié, Bulgarie
Chalet 2 chambres
Pomorié, Bulgarie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 174 m²
Description de l'objet: Nous offrons une maison unifamiliale moderne à Kamenar (Pomorie) à v…
$227,756
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Agence
Nils Ott Real Estates
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Oblast de Bourgas, Bulgarie

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