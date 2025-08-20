Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bulgarie
  3. Boliarovo
  4. Commercial
  5. Hôtel

Hôtels à vendre en Boliarovo, Bulgarie

propriété commerciale
3
3 propriétés total trouvé
Hôtel 120 m² dans Bolyarovo, Bulgarie
Hôtel 120 m²
Bolyarovo, Bulgarie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
Description de l'objet: Maison entièrement meublée et rénovée avec 4 chambres à Bolyarovo, R…
$78,329
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Nils Ott Real Estates
Langues
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Hôtel 74 m² dans Malko Sharkovo, Bulgarie
Hôtel 74 m²
Malko Sharkovo, Bulgarie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 74 m²
Description de l'objet: Nouvellement construit maison de plain-pied à vendre dans le village…
$44,227
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Nils Ott Real Estates
Langues
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Hôtel 120 m² dans Bolyarovo, Bulgarie
Hôtel 120 m²
Bolyarovo, Bulgarie
Chambres 3
Surface 120 m²
Description de l'objet: Maison massive de deux étages avec 6 chambres près de Bolyarovo Pri…
$18,622
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Nils Ott Real Estates
Langues
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller