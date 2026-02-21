Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bulgarie
  3. Oblast de Blagoevgrad
  4. Résidentiel
  5. Appartements à plusieurs niveaux

Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Oblast de Blagoevgrad, Bulgarie

Appartements à plusieurs niveaux Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Municipalité de Bansko, Bulgarie
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Municipalité de Bansko, Bulgarie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 78 m²
Sol 4
Nous vous invitons à participer à la conférence en ligne"Europe Real Estate 2026"Dédié à l'i…
$40,731
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Oblast de Blagoevgrad, Bulgarie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller