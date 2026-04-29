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Hôtels à vendre en Avren, Bulgarie

1 propriété total trouvé
Hôtel 1 000 m² dans Avren, Bulgarie
Hôtel 1 000 m²
Avren, Bulgarie
Chambres 7
Nombre de salles de bains 2
Surface 1 000 m²
Description de l'objet: Nous vous présentons une propriété multifonctionnelle exceptionnelle…
$471,016
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Agence
Nils Ott Real Estates
Langues
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