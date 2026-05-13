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avec terrasse Studios à vendre en Akheloï, Bulgarie

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1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Akheloï, Bulgarie
Studio 1 chambre
Akheloï, Bulgarie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Sol 2/6
Un studio clé en main d'une superficie de 30 mètres carrés au 2ème étage d'un nouveau comple…
$82,175
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