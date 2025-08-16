Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bulgarie
  3. Akheloï
  4. Résidentiel
  5. Studio
  6. Jardin

avec jardin Studios à vendre en Akheloï, Bulgarie

1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Akheloï, Bulgarie
Studio 1 chambre
Akheloï, Bulgarie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sol 3/7
Nous vous proposons un spacieux appartement meublé d'une chambre avec VUE MER partielle dans…
$58,946
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
GINY DOM
Langues
English, Русский, Français, Български
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller