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Penthouses Piscine à vendre en Akheloï, Bulgarie

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1 propriété total trouvé
Penthouse 2 chambres dans Akheloï, Bulgarie
Penthouse 2 chambres
Akheloï, Bulgarie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 224 m²
Sol 6/6
🏡 Description du bien Nous vous proposons un penthouse exclusif de 3 pièces situé dans le…
$170,688
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Agence
Nils Ott Real Estates
Langues
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