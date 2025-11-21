Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bulgarie
  3. Akheloï
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Piscine

Maisons Piscine à vendre en Akheloï, Bulgarie

1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Akheloï, Bulgarie
Maison 2 chambres
Akheloï, Bulgarie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 146 m²
Nombre d'étages 2
Nous proposons une spacieuse maison meublée de deux étages avec piscine privée et parking, s…
$191,077
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
GINY DOM
Langues
English, Русский, Français, Български
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller