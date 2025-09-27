Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bulgarie
  3. Akheloï
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons à vendre en Akheloï, Bulgarie

1 propriété total trouvé
Maison 10 chambres dans Akheloï, Bulgarie
Maison 10 chambres
Akheloï, Bulgarie
Nombre de pièces 12
Chambres 10
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
Nombre d'étages 4
Nous vous proposons une spacieuse maison meublée de quatre étages avec VUE MER à Aheloy. …
$174,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
GINY DOM
Langues
English, Русский, Français, Български
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller