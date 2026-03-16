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Maisons avec jardin à vendre en Akheloï, Bulgarie

1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Akheloï, Bulgarie
Maison 3 chambres
Akheloï, Bulgarie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 230 m²
Nombre d'étages 3
Nous proposons une spacieuse maison de trois étages, clé en main, non meublée, avec piscine,…
$374,477
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Agence
GINY DOM
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