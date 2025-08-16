Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bulgarie
  3. Akheloï
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Terrasse

Appartements avec terrasse à vendre en Akheloï, Bulgarie

studios
4
1 BHK
23
2 BHK
18
3 BHK
3
1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Akheloï, Bulgarie
Appartement 1 chambre
Akheloï, Bulgarie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 79 m²
Sol 2/5
Nous vous proposons un spacieux appartement meublé d'une chambre avec VUE MER en PREMIÈRE LI…
$93,196
Agence
GINY DOM
Langues
English, Русский, Français, Български
