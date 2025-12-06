Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bulgarie
  3. Akheloï
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Appartements à vendre en Akheloï, Bulgarie

1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Akheloï, Bulgarie
Appartement 2 chambres
Akheloï, Bulgarie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 92 m²
Sol 3/6
Nous proposons un spacieux appartement meublé de trois pièces en première ligne de mer, au s…
$121,832
