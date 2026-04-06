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Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Région Sud-est, Brésil

Rio de Janeiro
14
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro
14
15 propriétés total trouvé
Duplex 4 chambres dans Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Duplex 4 chambres
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Chambres 4
Surface 254 m²
Duplex à vendre avec piscine privée à Copacabana - Posto 6 - 4 chambres Découvrez ce magnif…
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Duplex 1 chambre dans Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Duplex 1 chambre
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Chambres 1
Surface 86 m²
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Duplex 4 chambres dans Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Duplex 4 chambres
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 143 m²
Duplex rénové et moderne au coeur de Leblon - 4 suites Découvrez ce superbe penthouse duple…
$1,13M
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Duplex 3 chambres dans Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Duplex 3 chambres
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 345 m²
Superbe duplex rénové de 345 m2 avec terrasse, jacuzzi et 3 suites - Barra Situé à Barra da…
$872,025
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Duplex 4 chambres dans Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Duplex 4 chambres
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Chambres 4
Surface 263 m²
Duplex penthouse face à la mer à vendre - Av. Atlântica, Posto 5 - Copacabana - 4 chambres …
$1,74M
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Duplex 3 chambres dans Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Duplex 3 chambres
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
120 m2 duplex à vendre à Copacabana - 3 chambres Découvrez ce magnifique penthouse duplex d…
$348,810
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Nils OttNils Ott
Duplex 1 chambre dans Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Duplex 1 chambre
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
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Duplex 2 chambres dans Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Duplex 2 chambres
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 139 m²
INVESTISSEUR SPÉCIAL: Appartement haut de gamme à vendre à Ipanema, Arc Ipanema, développé …
$878,519
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Duplex 5 chambres dans Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Duplex 5 chambres
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 415 m²
Magnifique Triplex avec piscine à vendre à Lagoa - 5 chambres Découvrez ce splendide pentho…
$2,10M
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Duplex 3 chambres dans Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Duplex 3 chambres
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 260 m²
Magnifique penthouse Duplex avec vue sur la mer et la ville, situé sur le deuxième bloc de l…
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Duplex 1 chambre dans Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Duplex 1 chambre
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 129 m²
RIO Signature Residence & SPA est un magnifique complexe de 31 appartements au cœur du quart…
$1,54M
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Duplex 4 chambres dans Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Duplex 4 chambres
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 625 m²
Penthouse Triplex à vendre - Vue Lagoa à Ipanema - 4 chambres - 625 m2 Découvrez ce magnifi…
$3,02M
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Duplex 4 chambres dans Regiao Imediata de Araras, Brésil
Duplex 4 chambres
Regiao Imediata de Araras, Brésil
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 210 m²
Magnifique duplex rénové à vendre avec vue sur la mer - Leme - 4 chambres Découvrez ce sple…
$1,59M
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Duplex 3 chambres dans Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Duplex 3 chambres
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 392 m²
Penthouse duplex spacieux à Gávea à rénover - 3 chambres Ce penthouse duplex spacieux, avec…
$1,36M
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Duplex 1 chambre dans Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Duplex 1 chambre
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Chambres 1
Surface 80 m²
OUI Ipanema est un magnifique complexe de 39 appartements au cœur du quartier d'Ipanema. A s…
$507,123
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