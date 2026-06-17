Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Brésil
  3. São Paulo
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Garage

Appartements avec garage à vendre en São Paulo, Brésil

;
Regiao Imediata de Sao Paulo
15
Diadema
3
Appartement Supprimer
Tout effacer
3 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Région Sud-est, Brésil
Appartement 2 chambres
Région Sud-est, Brésil
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 59 m²
Nombre d'étages 20
Apartment with 2 bedrooms with an area of ​​59 sq.m. and 1 parking space in a parking lot in…
$180,000
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans Regiao Imediata de Sao Paulo, Brésil
Studio 1 chambre
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brésil
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
Sol 3/27
Nous offrons des appartements de studios à 2+1 déjà dans un complexe prêt à vivre et à louer…
$110,000
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans Regiao Imediata de Sao Paulo, Brésil
Studio 1 chambre
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brésil
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 38 m²
Sol 2/26
38.47 m2 appartement dans une nouvelle copropriété de classe confort à São Paulo avec des ac…
$125,000
Laisser une demande
Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Realting.com
Aller

Types de propriétés en São Paulo

studios

Caractéristiques des propriétés en São Paulo, Brésil

avec Jardin
avec Terrasse
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller