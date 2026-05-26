Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Brésil
  3. Rio de Janeiro
  4. Résidentiel
  5. Studio
  6. Jardin

avec jardin Studios à vendre en Rio de Janeiro, Brésil

;
1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Studio 1 chambre
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 41 m²
Sol 3/9
Un studio avec un revenu garanti de 41,3 mètres carrés dans un nouveau complexe à Rio de Jan…
$169,585
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Rio de Janeiro, Brésil

avec Terrasse
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller