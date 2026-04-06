Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Brésil
  3. Regiao Metropolitana do Rio de Janeiro
  4. Commercial
  5. Hôtel

Hôtels à vendre en Regiao Metropolitana do Rio de Janeiro, Brésil

propriété commerciale
3
1 propriété total trouvé
Hôtel 74 m² dans Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Hôtel 74 m²
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 74 m²
Appartement 2 chambres avec vue sur la mer. Disponible à la vente au cœur d'Ipanema. Cet app…
$765,445
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller