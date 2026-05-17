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Appartements Piscine à vendre en Regiao Metropolitana de Sao Paulo, Brésil

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Regiao Imediata de Sao Paulo
14
São Paulo
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10 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Regiao Imediata de Sao Paulo, Brésil
Appartement 2 chambres
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brésil
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 62 m²
Sol 19/12
Découvrez le meilleur de São Paulo vivant dans cette magnifique nouvelle copropriété à Vila …
$218,022
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Appartement 2 chambres dans Regiao Imediata de Sao Paulo, Brésil
Appartement 2 chambres
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brésil
Nombre de pièces 1
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 76 m²
Sol 23/3
Découvrez le meilleur de São Paulo vivant dans cette magnifique nouvelle copropriété à Vila …
$267,398
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Appartement 3 chambres dans Regiao Imediata de Sao Paulo, Brésil
Appartement 3 chambres
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brésil
Nombre de pièces 2
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 117 m²
Sol 16/16
Découvrez le privilège de vivre dans un des quartiers les plus recherchés de São Paulo. Cet …
$422,512
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Studio 1 chambre dans Regiao Imediata de Sao Paulo, Brésil
Studio 1 chambre
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brésil
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 39 m²
Sol 2/20
Studio insolite de 39 mètres carrés. dans l'un des quartiers animés de la ville de São Paulo…
$119,245
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Appartement 1 chambre dans Regiao Imediata de Sao Paulo, Brésil
Appartement 1 chambre
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brésil
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 12/12
Découvrez le meilleur de l'Oeste Zona de São Paulo dans cette magnifique nouvelle copropriét…
$139,233
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Appartement 3 chambres dans Regiao Imediata de Sao Paulo, Brésil
Appartement 3 chambres
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brésil
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 90 m²
Sol 3/3
São Paulo, la ville dynamique du Brésil, offre un mélange unique d'excitation urbaine et de …
$224,907
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GrekodomGrekodom
Studio 1 chambre dans Regiao Imediata de Sao Paulo, Brésil
Studio 1 chambre
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brésil
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
Sol 3/27
Nous offrons des appartements de studios à 2+1 déjà dans un complexe prêt à vivre et à louer…
$110,000
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Appartement 1 chambre dans Regiao Imediata de Sao Paulo, Brésil
Appartement 1 chambre
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brésil
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Sol 5/13
Découvrez le meilleur de São Paulo dans cette magnifique copropriété de 1 chambre à Vila Nov…
$163,517
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Appartement 1 chambre dans Regiao Imediata de Sao Paulo, Brésil
Appartement 1 chambre
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brésil
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 26 m²
Sol 29/29
Découvrez le meilleur de la région sud-ouest de Goiás de São Paulo dans cette magnifique nou…
$172,603
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Appartement 1 chambre dans Regiao Imediata de Sao Paulo, Brésil
Appartement 1 chambre
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brésil
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 28 m²
Sol 13/13
Découvrez le meilleur du Nord-Est de São Paulo MT dans cette superbe nouvelle copropriété à …
$70,612
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Types de propriétés en Regiao Metropolitana de Sao Paulo

1 BHK

Caractéristiques des propriétés en Regiao Metropolitana de Sao Paulo, Brésil

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