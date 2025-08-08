Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Brésil
  3. Regiao Metropolitana de Joao Pessoa
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Regiao Metropolitana de Joao Pessoa, Brésil

1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Conde, Brésil
TOP TOP
Villa 3 chambres
Conde, Brésil
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 465 m²
Nombre d'étages 3
Maison individuelle exclusive avec emplacement unique sur une les 10 plus belles plages du B…
$455,874
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
Deutsch
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Regiao Metropolitana de Joao Pessoa, Brésil

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller