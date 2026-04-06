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Villas à vendre en Regiao Geografica Intermediaria do Rio de Janeiro, Brésil

1 propriété total trouvé
Villa 6 chambres dans Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Villa 6 chambres
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brésil
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 550 m²
Maison composée de 6 chambres, 3 suites pouvant accueillir jusqu'à 15 personnes Il y a 6 ch…
$1,05M
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Caractéristiques des propriétés en Regiao Geografica Intermediaria do Rio de Janeiro, Brésil

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